Perché il termine vaccinazioni è stato rimosso dal testo del Ddl? Chi ha proposto l'emendamento che ha cambiato il provvedimento? Come cambierà l'educazione sanitaria nelle scuole con il nuovo piano? Quali attività pratiche verranno introdotte per la prevenzione degli studenti??? In Breve Emendamento del senatore Borghi rimuove il termine vaccinazioni dal testo del Ddl Opposizione critica l'astensione forzata delle senatrici Sbrollini e Furlan in commissione Piano t . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute nelle scuole: il termine vaccinazioni scompare dal Ddl

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