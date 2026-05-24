Salute prevenzione e sport per proteggere i più giovani dal melanoma
Il melanoma sta diventando più diffuso tra i giovani. Per contrastarlo, si promuovono iniziative di prevenzione e diagnosi precoce, con un’attenzione particolare all’educazione alla salute fin dall’infanzia. La pratica sportiva viene indicata come un elemento utile per favorire comportamenti corretti e migliorare la consapevolezza sui rischi legati all’esposizione al sole. Le campagne si concentrano su informazione e sensibilizzazione, puntando a coinvolgere le scuole e le famiglie.
“Il melanoma è una malattia in forte crescita, anche tra i più giovani: prevenzione, informazione, diagnosi precoce e una vera educazione alla salute che parta fin dall’infanzia, anche attraverso la pratica sportiva, sono le prime cure”.E’ il messaggio lanciato dal presidente della Commissione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Mental Health Awareness, Preventing Sports Injuries, and Tennis for All Ages | 5-5-2026 | WGCU News
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