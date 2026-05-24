Salute prevenzione e sport per proteggere i più giovani dal melanoma

Notizia in breve

Il melanoma sta diventando più diffuso tra i giovani. Per contrastarlo, si promuovono iniziative di prevenzione e diagnosi precoce, con un’attenzione particolare all’educazione alla salute fin dall’infanzia. La pratica sportiva viene indicata come un elemento utile per favorire comportamenti corretti e migliorare la consapevolezza sui rischi legati all’esposizione al sole. Le campagne si concentrano su informazione e sensibilizzazione, puntando a coinvolgere le scuole e le famiglie.