Con l’arrivo di aprile, molte persone si dedicano alla cura di piante e fiori sui balconi, terrazze e giardini. Questa attività, oltre a contribuire all’aspetto estetico degli spazi, viene spesso praticata come modo per rilassarsi e ritrovare calma. Studi e osservazioni indicano che il giardinaggio può avere effetti positivi sul benessere mentale, aiutando a ridurre lo stress e migliorare l’umore.

A prile, tempo di mettere ordine su balconi, terrazze e giardini. Non solo un gesto estetico ma anche una sana abitudine. Semplici attività come prendersi cura delle piante, bagnarle, rinvasarle sono degli alleati del benessere mentale. Aiutano a concentrarsi e a dimenticare il cosiddetto rimuginio mentale. Non a caso si parla di garden therapy. Piante e cambio di stagione: come prendersene cura X Leggi anche › Ma davvero le piante ci ascoltano? Orti e balconi, alla base della garden therapy. Il contatto con la natura fa bene a livello biologico e psicologico. È un dato di fatto risaputo che può essere applicato anche al semplice prendersi cura del proprio balcone: «Coltivare piante non è solo una questione estetica: è anche un potente alleato del benessere mentale.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Prendersi cura delle piante non è solo un gesto estetico. Riduce lo stress, migliora l’umore e aiuta a calmare i pensieri. Ecco cosa succede davvero al cervello quando fai giardinaggio

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