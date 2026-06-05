Dal 6 giugno a Ortona tornano i sensi unici a Lido Riccio e Torre Foro

Da chietitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 6 giugno, nelle località di Lido Riccio, Torre Mucchia e Torre Foro a Ortona, vengono ripristinati i sensi unici durante la stagione estiva. Questa disposizione riguarda le strade di queste aree, che saranno percorrebili con un senso di marcia unico fino a nuovo avviso. La modifica si applica alle strade di queste località balneari per tutta la durata della stagione estiva.

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Tornano anche quest’anno i sensi unici estivi nelle località Lido Riccio, Torre Mucchia e Torre Foro a Ortona. Il Comune rende noto che con un’ordinanza dirigenziale, in vigore dalle ore 6 del 6 giugno fino alle ore 6 del primo settembre, viene infatti modificata la viabilità in alcuni tratti del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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