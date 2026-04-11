Dal 13 aprile al 15 maggio, alcune aree di Piacenza saranno soggette a modifiche alla viabilità urbana. Il Comune ha deciso di introdurre blocchi al traffico e sensi unici in diverse zone della città per motivi legati alla gestione del traffico. Questi interventi comportano restrizioni alla circolazione e alle soste, con l’obiettivo di regolare il flusso veicolare nel periodo indicato.

Il Comune di Piacenza ha disposto una serie di interventi sulla viabilità urbana che interesseranno diverse zone della città, con limitazioni alla circolazione e alla sosta previste tra lunedì 13 aprile e il 15 maggio. Le modifiche coinvolgeranno i quartieri di Roncaglia e via Emilia Pavese per lavori infrastrutturali legati al gasdotto e alle telecomunicazioni, oltre a interventi puntuali in via Mazzini per la manutenzione di un edificio. L’impatto dei cantieri infrastrutturali nella zona di Roncaglia. La pianificazione dei lavori per la posa di un nuovo gasdotto comporterà cambiamenti significativi transita nella zona di Roncaglia. A partire da lunedì 13 aprile e fino al 15 maggio, il traffico subirà rallentamenti nel tratto di via Solenghi situato tra la strada del Gargatano e la strada della Volpara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza, caos nel traffico dal 13 aprile: blocchi e sensi unici

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