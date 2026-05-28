Dal 3 giugno, a San Sisto entreranno in vigore nuovi sensi unici che causeranno disagi nel traffico. I percorsi obbligatori tra via Mozart e via Donizetti subiranno modifiche, con alcune strade che diventeranno a senso unico. Gli automobilisti provenienti da Castel del Piano dovranno seguire percorsi alternativi stabiliti dal nuovo assetto viario. La modifica è legata alla riqualificazione del sistema di trasporto pubblico locale.

? Punti chiave Come cambieranno i percorsi obbligatori tra via Mozart e via Donizetti?. Quali strade dovranno seguire gli automobilisti provenienti da Castel del Piano?. Perché i lavori in via Sicilia dureranno fino a fine anno?. Come influirà il nuovo senso unico sulla viabilità di viale San Sisto?.? In Breve Nuovi sensi unici su viale San Sisto tra via Mozart e via Donizetti dal 3 giugno.. Deviazioni obbligatorie su via Dalla Piccola e via Mozart per chi arriva da Castel del Piano.. Restrizioni in via Sicilia tra via Pievaiola e civico 47A fino al 31 dicembre.. Cantieri per la nuova linea Metrobus Castel del Piano-Fontivegge stravolgono la viabilità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metrobus: dal 3 giugno caos a San Sisto con nuovi sensi unici

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