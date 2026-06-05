Dai marciapiedi all’ascensore di Mesiano | tutti i cantieri attivi in estate

Durante l’estate, diversi cantieri sono stati avviati a Trento, coinvolgendo sia i marciapiedi che l’ascensore di Mesiano. Sono stati avviati lavori di manutenzione e miglioramento in varie aree della città, con interventi che si sono protratti nel corso dei mesi caldi. Le attività hanno interessato diverse zone, con lavori che hanno coinvolto infrastrutture pubbliche e spazi urbani.

Anche quest’anno, nel corso dei mesi estivi, alcune zone di Trento saranno interessate da interventi di manutenzione o miglioramento del territorio.Interventi sulle fognatureEntro il prossimo 31 luglio, in via Maccani verrà realizzato il relining (una guaina riparatrice) della fognatura nera. Si. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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