A Napoli, tra maggio e giugno 2026, sono in corso lavori di cantieri e sono stati attivati nuovi dispositivi di traffico in diverse aree della città. Gli interventi riguardano corsi e vie come corso San Giovanni a Teduccio, via Nuova Marina e la Galleria Vittoria, coinvolgendo anche le Municipalità 4 e 5. Le modifiche alla viabilità sono state messe in atto per gestire meglio il flusso di veicoli e lavori di riqualificazione urbana. La situazione del traffico sta subendo variazioni legate a queste novità.

Cantieri e nuovi dispositivi di traffico a Napoli tra maggio e giugno 2026: corso San Giovanni a Teduccio, via Nuova Marina, Galleria Vittoria, Municipalità 4 e 5. Tutti i dettagli su divieti, sensi unici e fermate ANM provvisorie. Napoli cambia volto tra maggio e giugno, almeno dal punto di vista della viabilità. La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni ha approvato una serie di dispositivi di traffico legati a interventi in corso o in programma su più fronti: fognature, tramvia, illuminazione pubblica, rifacimento del manto stradale e allacci alle reti di servizio. A questi si aggiunge la chiusura notturna della Galleria Vittoria per lavori di manutenzione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Cantieri e traffico a Napoli, le novità di maggio e giugno: da corso San Giovanni a Teduccio alla Galleria Vittoria, tutti i dispositivi attivi

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Napoli, lavori di restyling lungo corso Umberto: scatta il nuovo dispositivo traffico

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