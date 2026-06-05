Dai banchi alla strada in sicurezza | la Polizia di Stato conclude il tour nelle scuole della provincia

Da cesenatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Polizia di Stato ha concluso il tour nelle scuole della provincia, durante il quale ha distribuito materiale informativo e tenuto incontri sulla sicurezza stradale. L’operazione ha coinvolto diversi istituti scolastici, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti e insegnanti sui comportamenti corretti sui mezzi. Nessun incidente è stato segnalato durante le attività. La campagna si è svolta in prossimità della fine dell’anno scolastico, con la partecipazione di agenti e studenti.

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L’anno scolastico sta per concludersi ma per la Polizia di Stato di Forlì, presente sui banchi di scuola per parlare di sicurezza stradale, è già tempo di bilanci. Nell’anno scolastico 2025-2026 gli uomini e le donne della Polizia Stradale di Forlì e di Bagno di Romagna sono entrati in 22 scuole. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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