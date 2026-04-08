Terni maggiore sicurezza nelle scuole | alcooltest drogatest e vigilanza della polizia locale

Il Comune di Terni ha ricevuto circa 27.900 euro dal Ministero dell’Interno, destinati a rafforzare la sicurezza nelle scuole. La somma è stata assegnata dopo la firma di un protocollo di intesa tra il Prefetto e il sindaco, che prevede l’utilizzo di alcooltest, drogatest e un incremento della vigilanza da parte della polizia locale. La decisione fa parte di un progetto più ampio approvato nel quadro del ‘Patto per Terni’.

Una somma pari a 27 mila 908,60 euro è stata assegnata dal Ministero dell’Interno al Comune di Terni, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa firmato dal Prefetto Antonietta Orlando e dal sindaco Stefano Bandecchi, rientrante nelle linee d’azione concordate nel ‘Patto per Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Polizia locale, operazione sicurezza. Agenti in borghese su metrò e bus sorveglianza potenziata nelle scuoleAumentare il numero degli agenti e i servizi sul territorio, con un occhio particolare alla sorveglianza delle scuole e dei mezzi pubblici. Sicurezza nelle zone scolastiche: "Affianchiamo i volontari anziani alle pattuglie della polizia locale"Agli occhi dei cesenati sembra diminuire sempre più, a piedi nelle strade della città, la presenza della polizia locale, i vecchi vigili urbani che... Temi più discussi: Terni, il progetto dei rider ‘ufficiali’: Affidabilità, sicurezza ed igiene. Sistema che combatte i falsi account; Terni, movida sicura: 57 persone controllate nell'operazione interforze ad alto impatto; Ospedale di Terni: ampliato , riorganizzato e dotato di nuove tecnologie il pronto soccorso; Terni, stretta della Questura: divieto di accesso in centro per un giovane assuntore di cocaina, avviso orale e divieto di ritorno a Orvieto. Terni, il restyling per il pronto soccorso: a disposizione altri 715 metri quadrati e riorganizzati gli spaziLa presidente Proietti: Un intervento che valorizza i medici, gli operatori sanitari e tutte le professionalità del Santa Maria ... corrieredellumbria.it Terni, movida sicura: 57 persone controllate nell'operazione interforze ad alto impattoNella serata di sabato 28 marzo, la Questura di Terni ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito dell’operazione Alto Impatto – Movida sicura, con l’impiego cong ... corrieredellumbria.it Natura ed educazione civica: al parco Emanuela Loi di Terni la Festa dell’albero La primavera ternana sboccia con un impegno verde: giovedì 9 aprile, l’associazione Myricae dà appuntamento per la 31esima edizione della Festa dell’Albero. L’appuntamento - facebook.com facebook Buonasera da Filomena della #PoliziaScientifica di Terni. #essercisempre #7aprile x.com