Taranto | si conclude Pricò-Il cinema è giovane Coinvolte scuole di tutta la provincia
A Taranto si è conclusa la manifestazione “Pricò – Il Cinema è Giovane”, parte del festival Vicoli Corti – Cinema di Periferia organizzato da Il Serraglio APS. Dopo otto mesi di attività, l’evento ha visto la partecipazione di diverse scuole provenienti dalla provincia, coinvolgendo studenti e insegnanti in un progetto dedicato al cinema giovane. L’atto finale ha segnato la conclusione di questa fase, con una serie di proiezioni e presentazioni realizzate dagli studenti stessi.
D i seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Dopo otto intensi mesi di attività, arriva l’atto finale di “Pricò – Il Cinema è Giovane”, la sezione dedicata alle scuole del festival Vicoli Corti – Cinema di Periferia prodotto da Il Serraglio APS. Venerdì 22 maggio, alle 9.30, al Savoia Cityplex si terrà l’evento conclusivo della terza edizione del progetto, con la presentazione al pubblico delle opere audiovisive realizzate dagli studenti, esito finale dei laboratori e delle masterclass sui mestieri del cinema. Inoltre avrà luogo la proiezione di “Mr Nobody Against Putin” dei registi David Borenstein e Pavel Talankin, film vincitore del Premio Oscar 2026 come miglior documentario, che verrà introdotto da Marco Mingolla per ZaLab e vedrà un dibattito post proiezione curato dal critico Davide Di Giorgio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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