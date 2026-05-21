Taranto | si conclude Pricò-Il cinema è giovane Coinvolte scuole di tutta la provincia

A Taranto si è conclusa la manifestazione “Pricò – Il Cinema è Giovane”, parte del festival Vicoli Corti – Cinema di Periferia organizzato da Il Serraglio APS. Dopo otto mesi di attività, l’evento ha visto la partecipazione di diverse scuole provenienti dalla provincia, coinvolgendo studenti e insegnanti in un progetto dedicato al cinema giovane. L’atto finale ha segnato la conclusione di questa fase, con una serie di proiezioni e presentazioni realizzate dagli studenti stessi.

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