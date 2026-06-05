Dagli insegnamenti di San Bernardino alla poesia di De Andrè Quasi 100 spettacoli nel programma di deSidera

Il deSidera Bergamo Festival presenterà quasi 100 spettacoli, dedicati a Benvenuto Cuminetti. Il programma, ideato dai direttori artistici Gabriele Allevi, Giacomo Poretti e Luca Doninelli, si svolgerà nella provincia bergamasca. Tra gli eventi, ci saranno rappresentazioni che spaziano dagli insegnamenti di San Bernardino alla poesia di Fabrizio De André. La manifestazione si svolgerà nell’ambito della ventiquattresima edizione del festival.

Bergamo. La Provincia di Bergamo si prepara ad ospitare il nuovo programma di deSidera Bergamo Festival, dedicato a Benvenuto Cuminetti e firmato da Gabriele Allevi, Giacomo Poretti e Luca Doninelli, direttori artistici della ventiquattresima edizione. Dal 17 giugno fino alla fine di settembre gli spettacoli messi in mostra su tutto il territorio di Bergamo aumentano, dalle 80 serate dello scorso anno a ben 95, che uniscono il cuore centrale del festival, i percorsi paralleli che lo arricchiscono e la novità di BiG deSidera, tre serate tra musica e spettacoli nel cortile di Palazzo Frizzoni a Bergamo. DeSidera espande le opere nella Provincia di Bergamo, rimanendo una presenza anche in città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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