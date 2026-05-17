Feste per San Bernardino Programma ricco di eventi

A Capalbio sono in corso tre giorni di festeggiamenti per il patrono San Bernardino, organizzati dal Ccn Capalbio con il patrocinio del Comune. L’evento comprende vari appuntamenti rivolti soprattutto ai giovani e coinvolge la comunità locale in diverse iniziative. La programmazione prevede attività e momenti di intrattenimento distribuiti nel centro cittadino, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e visitatori durante l’intera durata delle celebrazioni.

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