Feste per San Bernardino Programma ricco di eventi

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Capalbio sono in corso tre giorni di festeggiamenti per il patrono San Bernardino, organizzati dal Ccn Capalbio con il patrocinio del Comune. L’evento comprende vari appuntamenti rivolti soprattutto ai giovani e coinvolge la comunità locale in diverse iniziative. La programmazione prevede attività e momenti di intrattenimento distribuiti nel centro cittadino, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e visitatori durante l’intera durata delle celebrazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Capalbio celebra il patrono San Bernardino con tre giorni di festeggiamenti promossi da Ccn Capalbio con il patrocinio del Comune e con tanti appuntamenti per i giovani. Si comincia mercoledì alle 13.15, con il pranzo alla Capanna di Monteti per i ragazzi che parteciperanno alla caccia al tesoro; la caccia, invece, comincerà alle 15. Alle 17 è prevista una merenda in piazza della Chiesa e alle 18 si terranno la santa messa e la processione in onore di san Bernardino. Sabato 23, dalle 11 alle 13, nel Palazzo Collacchioni ci sarà l’evento " I giochi di una volta " con Legnogiocando, mentre alle 12 si terrà l’esibizione di volo libero dei rapaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

feste per san bernardino programma ricco di eventi
© Lanazione.it - Feste per San Bernardino. Programma ricco di eventi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Pasqua in Appennino, ecco il ricco programma delle feste a Sestola

Cesenatico celebra il 25 aprile: Veltroni, Cavezzali e un programma ricco di eventiServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? L’evento istituzionale – come da prassi – avrà inizio il 25...

san bernardino feste per san bernardinoSANTO PATRONO, CARPI CELEBRA SAN BERNARDINO, DIRETTA SU TVQUINel video l’intervista a: – Marina Colli, Presidente del Tavolo culturale per il Patrono – Mons. Ermenegildo Manicardi, Vicario generale della Diocesi di Carpi Torna a Carpi la festa di San Bernardino ... tvqui.it

I festeggiamenti per san Bernardino da Siena a L’aquilaSiamo ormai prossimi alla festa liturgica del nostro Compatrono san Bernardino da Siena e i Frati Minori, uniti alla Diocesi aquilana ... laquilablog.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web