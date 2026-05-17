Feste per San Bernardino Programma ricco di eventi
A Capalbio sono in corso tre giorni di festeggiamenti per il patrono San Bernardino, organizzati dal Ccn Capalbio con il patrocinio del Comune. L’evento comprende vari appuntamenti rivolti soprattutto ai giovani e coinvolge la comunità locale in diverse iniziative. La programmazione prevede attività e momenti di intrattenimento distribuiti nel centro cittadino, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e visitatori durante l’intera durata delle celebrazioni.
Capalbio celebra il patrono San Bernardino con tre giorni di festeggiamenti promossi da Ccn Capalbio con il patrocinio del Comune e con tanti appuntamenti per i giovani. Si comincia mercoledì alle 13.15, con il pranzo alla Capanna di Monteti per i ragazzi che parteciperanno alla caccia al tesoro; la caccia, invece, comincerà alle 15. Alle 17 è prevista una merenda in piazza della Chiesa e alle 18 si terranno la santa messa e la processione in onore di san Bernardino. Sabato 23, dalle 11 alle 13, nel Palazzo Collacchioni ci sarà l’evento " I giochi di una volta " con Legnogiocando, mentre alle 12 si terrà l’esibizione di volo libero dei rapaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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