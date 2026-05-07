L’anarchia poetica di Fabrizio De André rivive tra il chiostro e le mura millenarie di Abbadia Isola a Monteriggioni. Sabato 9 maggio alle 17,30 in scena la ’Storia di un impiegato’ per la regia di Francesco Leschiera. Una rappresentazione tra musica parole che offre la trasposizione drammaturgica di uno dei concept album più complessi, politici e visionari di Fabrizio De André. Arrangiamenti originali a cura di Walter e Fabio Bagnato degli A3 Apulia Project, drammaturgia di Antonello Antinolfi. Con Francesco Leschiera, Fabio Bagnato (chitarre e voce), Walter Bagnato (pianoforte, fisarmonica, voce), Guido Bistolfi (basso elettrico), Umberto Gillio (batteria).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Storia di un impiegato’, la poesia di De Andrè ad Abbadia Isola

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