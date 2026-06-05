Da via Caldarese a vicolo Alemagna | lavori fino a settembre

I lavori di riqualificazione in via Caldarese e vicolo Alemagna sono iniziati e dureranno fino a settembre. Durante gli interventi, sarà rimosso l’asfalto esistente e saranno posati basoli in granito.

Al via i lavori di riqualificazione in via Caldarese e vicolo Alemagna, dove verrà rimosso l’asfalto e saranno posati i basoli in granito. "Come preannunciato in occasione della presentazione del programma di interventi per la cura e qualità del centro storico ", il Comune intende mettere in campo un piano di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio stradale dentro le mura attraverso "una progressiva sostituzione dell’asfalto con pavimentazioni lapidee". Le prime due strade sulle quali si interverrà sono appunto via Caldarese e vicolo Alemagna per un importo di 400 mila euro. Da lunedì iniziano i lavori di riqualificazione in Caldarese, mentre Hera sfrutterà l’occasione per sostituire le tubazioni di gas e acqua per il rinnovo della rete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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