Riqualificazione di via Caldarese e vicolo Alemagna al via i lavori
A partire da lunedì 8 giugno, saranno avviati i lavori per sostituire la pavimentazione di via Caldarese. Una settimana dopo, il 15 giugno, inizieranno le operazioni in vicolo Alemagna. Le imprese incaricate procederanno alla rimozione dell’asfalto e alla posa di nuova pavimentazione in entrambe le strade. I lavori si svolgeranno durante i giorni feriali e potrebbero causare temporanei disagi al traffico e alla viabilità locale.
Dal prossimo lunedì 8 giugno inizieranno i lavori per la sostituzione della pavimentazione stradale di via Caldarese, mentre il 15 giugno inizieranno quelli in vicolo Alemagna. In entrambe le strade, l’asfalto sarà sostituito con una pavimentazione in pietra.I due interventi rientrano nel più. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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