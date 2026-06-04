Riqualificazione di via Caldarese e vicolo Alemagna al via i lavori

Notizia in breve

A partire da lunedì 8 giugno, saranno avviati i lavori per sostituire la pavimentazione di via Caldarese. Una settimana dopo, il 15 giugno, inizieranno le operazioni in vicolo Alemagna. Le imprese incaricate procederanno alla rimozione dell’asfalto e alla posa di nuova pavimentazione in entrambe le strade. I lavori si svolgeranno durante i giorni feriali e potrebbero causare temporanei disagi al traffico e alla viabilità locale.