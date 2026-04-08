Negli ultimi tempi, sono stati segnalati casi in cui Telegram viene utilizzato per condividere foto intime di donne senza il loro consenso, oltre a immagini generate tramite intelligenza artificiale. Questa situazione solleva preoccupazioni riguardo all'uso improprio dello spazio digitale e alla tutela della privacy degli utenti. Le autorità stanno monitorando questi episodi e valutano eventuali interventi per contrastare queste pratiche.

“Ho fatto dei deepfake della mia ragazza, chi vuole vedere?”; “Scambio mia amica 2008! Le sono entrato nel telefono e ho rubato moltissime foto e video di ogni genere!”; “Ho bot che denuda, se volete scrivetemi”. Questi sono solo alcuni dei messaggi inviati ogni giorno da migliaia di utenti – quasi sempre uomini – su gruppi e canali Telegram dedicati alla diffusione senza consenso di immagini intime, nella grande maggioranza di donne, allo scambio di informazioni private e personali su ragazze, anche minorenni, e alla diffusione di strumenti per ottenerle hackerando telefoni e computer. L’organizzazione non profit Ai Forensics ha mappato circa 2,8 milioni di messaggi di 25mila utenti iscritti a 16 diversi gruppi in Italia e Spagna nell’arco di sei settimane. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La violenza di genere passa anche da Telegram

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