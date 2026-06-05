Da vaccini ad antibiotici contro super batteri intelligenza artificiale rivoluziona la farmaceutica

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore farmaceutico, accelerando la scoperta di nuove molecole. Questa tecnologia viene utilizzata sia per sviluppare vaccini sia per creare antibiotici efficaci contro i super batteri. La ricerca tradizionale richiede anni, mentre con l’AI i tempi si riducono notevolmente, permettendo di individuare rapidamente candidati terapeutici. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella lotta alle infezioni resistenti e nelle strategie di prevenzione sanitaria.

(Adnkronos) – E' una delle più grandi sfide della chimica moderna: scoprire e sviluppare nuove molecole. Da nuovi farmaci a materiali più sostenibili, tutto dipende dalla ricerca di nuove combinazioni di atomi con proprietà utili. In questa sfida negli ultimi anni si sta facendo avanti un 'game changer': l'intelligenza artificiale. Appena il mese scorso, solo. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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