Intelligenza artificiale in vigna l’AI rivoluziona la vendemmia e il vino

L'intelligenza artificiale viene utilizzata nelle vigne per ottimizzare diverse fasi della produzione di vino. Le tecnologie AI vengono impiegate nella gestione dei vigneti, nella raccolta dell'uva e nelle strategie di vendita, influenzando il modo in cui si produce e si commercializza il vino. Questo approccio sta cambiando le pratiche tradizionali, coinvolgendo tutte le tappe della filiera.

Parlare di intelligenza artificiale in vigna non significa evocare scenari futuristici, ma descrivere una trasformazione già in atto, che coinvolge ogni fase della filiera: dalla gestione del vigneto alla vendemmia, fino alle strategie commerciali. Nel giro di pochi anni, infatti, la viticoltura è passata da pratica fortemente legata all’esperienza a sistema produttivo sempre più guidato dai dati. Come l’intelligenza artificiale viene usata in vigna. Tradizionalmente, la stima della resa è sempre stata una delle attività più complesse e meno precise per i viticoltori. Basata su campionamenti manuali e sull’esperienza, era inevitabilmente soggetta a errori, soprattutto in contesti caratterizzati da forte variabilità climatica e territoriale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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