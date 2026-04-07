Arriva Mia l’intelligenza artificiale che rivoluziona lo sport dilettantistico

Nel mondo dello sport amatoriale italiano arriva Mia, un’intelligenza artificiale progettata per semplificare le procedure e aiutare le realtà locali. La sua introduzione mira a rendere più immediato e meno complicato il processo di gestione delle attività sportive nei campi di periferia e nei palazzetti di provincia. In un contesto dove la burocrazia rappresenta spesso un ostacolo, Mia si propone come uno strumento di supporto per atleti e organizzatori.

Nel cuore pulsante dello sport italiano, tra campi di periferia e palazzetti di provincia, si combatte ogni giorno una partita silenziosa e logorante: quella contro la burocrazia. Mentre il mondo aziendale corre verso la digitalizzazione spinta, l’80% delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) nel nostro Paese è ancora ancorato a strumenti obsoleti. Fogli Excel infiniti, moduli cartacei pronti a smarrirsi e gruppi WhatsApp intasati da solleciti di pagamento e foto di certificati medici sono, ancora oggi, lo standard. In questo scenario di ritardo tecnologico strutturale, weSpoort, il gestionale cloud bergamasco leader... 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Arriva Mia, l’intelligenza artificiale che rivoluziona lo sport dilettantistico Edipo Re incontra l’intelligenza artificiale: la sperimentazione che rivoluziona lo studio dei classici nelle scuole italianeCome si legge su Ansa, il progetto si concentra sull’analisi dell’Edipo Re di Sofocle e rappresenta un modello concreto di integrazione tecnologica... Leggi anche: L’intelligenza artificiale che rivoluziona le gare d’appalto in Italia Argomenti più discussi: Arriva Mia: l'Intelligenza Artificiale al servizio dello sport dilettantistico; Chi dominerà l’AI? La mia conversazione con Alessandro Aresu; L'AI genera codice in 8 minuti e i senior smettono di insegnarlo: chi formerà i developer del futuro?; Fabio Frizzi: Il mio mestiere? Si fa con l’anima, non solo con la tecnica. Preparate i cucchiaini arriva la mia irresistibile ZUPPA INGLESE IN BICCHIERE https://blog.giallozafferano.it/lacucinadiloredana/zuppa-inglese-in-bicchiere/ - facebook.com facebook