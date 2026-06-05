Da Tshabalala a Valdivia | ricordi questi giocatori del Mondiale 2010?

Notizia in breve

Nel Mondiale 2010 in Sudafrica, un centrocampista ha segnato il suo primo gol in un torneo internazionale, contribuendo alla vittoria della sua squadra contro una nazionale europea. Un difensore sudamericano ha disputato tutte le partite del torneo, rimanendo in campo per oltre 700 minuti. Un attaccante africano, invece, ha segnato tre reti, tra cui una contro una delle favorite del torneo. I ricordi di quei giocatori sono ancora vivi tra gli appassionati.