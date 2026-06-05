Da Tshabalala a Valdivia | ricordi questi giocatori del Mondiale 2010?
Nel Mondiale 2010 in Sudafrica, un centrocampista ha segnato il suo primo gol in un torneo internazionale, contribuendo alla vittoria della sua squadra contro una nazionale europea. Un difensore sudamericano ha disputato tutte le partite del torneo, rimanendo in campo per oltre 700 minuti. Un attaccante africano, invece, ha segnato tre reti, tra cui una contro una delle favorite del torneo. I ricordi di quei giocatori sono ancora vivi tra gli appassionati.
Il Mondiale 2010 in Sudafrica è stato un torneo iconico, il primo giocato nel continente africano. Una coppa costellata di campioni straordinari, ma anche di giocatori che con la propria nazionale sono riusciti a mettersi in mostra. Ricordi il nome di questi protagonisti? Per rinfrescarti la memoria, guarda la puntata di Pagine Mondiali con Filippo Maria Ricci e Niccolò Longo sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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