Real Madrid scende in campo Florentino Perez! Diktat chiaro per la prossima stagione il nuovo allenatore dovrà ripartire da questi giocatori

Florentino Perez ha annunciato la sua presenza in allenamento, confermando le linee guida per la rosa della prossima stagione. Il presidente del club ha indicato quali giocatori sono considerati intoccabili e che il nuovo allenatore dovrà integrare nel suo progetto. La scelta dei giocatori sembra essere già stata definita, mentre il ruolo del nuovo tecnico sarà quello di adattarsi a questa strategia.

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