L’Inter si prepara alla fase finale della stagione con sette giocatori da recuperare, secondo quanto annunciato dal tecnico Cristian Chivu. La squadra nerazzurra si concentra su questi elementi per rafforzare le proprie possibilità di conquista dello scudetto, mentre il tecnico lavora per garantire la migliore condizione possibile a ogni singolo calciatore coinvolto. La situazione viene monitorata caso per caso.

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© Calcionews24.com - Inter, 7 giocatori da ritrovare per la volata Scudetto: missione rilancio da parte di Chivu per questi nerazzurri. Il punto caso per caso

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