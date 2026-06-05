Da Tor Cervara a Ostia tutti in piazza per la legalità

Da iltempo.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In diverse zone della città, cittadini e associazioni sono scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione alla legalità. Le manifestazioni si sono svolte da Tor Cervara a Ostia, con partecipanti che si sono riuniti per esprimere il loro disagio e la richiesta di interventi concreti. Le proteste hanno coinvolto diverse aree, con cortei e presidi che si sono susseguiti nel rispetto delle normative vigenti. Nessun incidente segnalato.

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Una città che protesta, che si mobilita e torna a occupare le strade per chiedere risposte. È la fotografia della Capitale di questo inizio giugno, attraversata da un crescente malcontento che unisce quartieri lontani tra loro ma accomunati dallo stesso sentimento: quello di essere stati lasciati soli di fronte a degrado, illegalità e insicurezza. Dalla periferia est al litorale romano, passando per il quadrante sud della Capitale, aumenta il numero delle mobilitazioni spontanee organizzate da associazioni, comitati di quartiere e residenti. Al centro delle contestazioni c'è la richiesta di una maggiore sicurezza urbana, considerata da molti cittadini la vera emergenza irrisolta della città. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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