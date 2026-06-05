Da Tor Cervara a Ostia tutti in piazza per la legalità

Notizia in breve

In diverse zone della città, cittadini e associazioni sono scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione alla legalità. Le manifestazioni si sono svolte da Tor Cervara a Ostia, con partecipanti che si sono riuniti per esprimere il loro disagio e la richiesta di interventi concreti. Le proteste hanno coinvolto diverse aree, con cortei e presidi che si sono susseguiti nel rispetto delle normative vigenti. Nessun incidente segnalato.