Uomo accoltellato a Tor Cervara 37enne accerchiato da tre persone finisce in ospedale

Sabato 25 aprile a Tor Cervara, a Roma, un uomo di 37 anni è stato accerchiato da tre persone e colpito con un coltello, riportando una ferita al gluteo. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La polizia sta indagando sull’episodio, che si è verificato in una zona residenziale della città. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’aggressione.

È finito in ospedale per una ferita al gluteo provocata da un coltello. L'aggressione sabato 25 aprile scorso a Tor Cervara a Roma, dove tre persone hanno accerchiato un 37enne.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tor Cervara, la lite nel palazzo occupato finisce nel sangue. Accoltellato un uomoIn gergo romano si chiama ‘puncicata’, ossia una coltellata rapida inferta con la punta di una lama, verosimilmente un coltello. Leggi anche: Accerchiato e aggredito da cinque persone: turista finisce in ospedale Altri aggiornamenti Si parla di: Tor Cervara, la lite nel palazzo occupato finisce nel sangue. Accoltellato un uomo. Uomo accoltellato a Tor Cervara, 37enne accerchiato da tre persone finisce in ospedaleÈ finito in ospedale per una ferita al gluteo provocata da un coltello. L’aggressione sabato 25 aprile scorso a Tor Cervara a Roma, dove tre persone hanno accerchiato un 37enne. Leggi le notizie prima ... fanpage.it Tor Cervara, la lite nel palazzo occupato finisce nel sangue. Accoltellato un uomoIn gergo romano si chiama ‘puncicata’, ossia una coltellata rapida inferta con la punta di una lama, verosimilmente un coltello. A subirla è stata un cittadino georgiano di 37 anni ferito al gluteo al ... romatoday.it