Spaccio, degrado, violenza. È questo il quadro che si trova davanti don Antonio Coluccia, il prete anti-droga del Quarticciolo, quando varca la porta del palazzo degli orrori di Tor Cervara, in via Cesare Tallone a Roma. Lo stabile occupato da immigrati fuori controllo dove una settimana fa un gruppo di 5 persone ha aggredito e stuprato una donna di 32 anni. La vittima, una colombiana arrivata a Roma da poco più di una settimana, è stata segregata all’interno dell’edificio nella periferia est della Capitale e costretta a subire violenze sessuali di gruppo. Tor Cervara, don Coluccia nello stabile degli orrori. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sera dell’episodio, la donna avrebbe avvicinato un uomo per acquistare una dose di hashish. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Don Coluccia nel palazzo degli orrori a Tor Cervara: “Questa è una piazza di spaccio, serve una svolta culturale”

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