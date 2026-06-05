Da The House ai ai K-drama del futuro | perché la Corea del Sud vede nell’AI la prossima evoluzione del K-content

Notizia in breve

La Corea del Sud sta puntando sull’intelligenza artificiale per sviluppare il futuro del contenuto culturale, dai drama televisivi alle produzioni cinematografiche. Le aziende del settore investono in tecnologie che permettano di creare sceneggiature, personaggi e effetti speciali generati dall’AI. Questa tendenza mira a innovare le produzioni tradizionali del K-content, integrando strumenti digitali avanzati. L’obiettivo è accelerare i processi creativi e ampliare le possibilità di produzione, senza che siano stati ancora definiti i dettagli delle applicazioni pratiche e delle implicazioni legali.