Da The House ai ai K-drama del futuro | perché la Corea del Sud vede nell’AI la prossima evoluzione del K-content
La Corea del Sud sta puntando sull’intelligenza artificiale per sviluppare il futuro del contenuto culturale, dai drama televisivi alle produzioni cinematografiche. Le aziende del settore investono in tecnologie che permettano di creare sceneggiature, personaggi e effetti speciali generati dall’AI. Questa tendenza mira a innovare le produzioni tradizionali del K-content, integrando strumenti digitali avanzati. L’obiettivo è accelerare i processi creativi e ampliare le possibilità di produzione, senza che siano stati ancora definiti i dettagli delle applicazioni pratiche e delle implicazioni legali.
«Se puoi sognarlo, puoi farlo». La frase attribuita a Walt Disney è stata ripetuta così tante volte, in così tanti contesti, da rischiare di sembrare ormai una formula motivazionale buona per una tazza da ufficio o per una slide da convention aziendale. Eppure, negli uffici di CJ ENM a Seoul, durante un incontro dedicato all’intelligenza artificiale e al futuro della produzione audiovisiva, quelle parole tornano improvvisamente ad avere un senso più profondo, perché il cinema, in fondo, è sempre stato questo: la capacità di prendere qualcosa che non esiste, trasformarlo in immagine e convincere il pubblico, almeno per un paio d’ore, che quell’impossibile sia reale. 🔗 Leggi su Panorama.it
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