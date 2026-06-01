Dentro la redazione del futuro | come la Corea del Sud sta insegnando all’AI a fare giornalismo

In Corea del Sud, si stanno sviluppando sistemi di intelligenza artificiale per supportare il giornalismo, con particolare attenzione alla creazione di contenuti automatizzati. Questi strumenti vengono utilizzati per generare notizie su eventi di cronaca e dati sportivi, migliorando l’efficienza delle redazioni. La discussione riguarda principalmente l’uso di AI come supporto alle attività giornalistiche, senza sostituire completamente i giornalisti umani. La tecnologia viene testata in ambiti specifici, con un focus sulla qualità e sulla verifica delle informazioni generate.

Tra intelligenza artificiale, disaster reporting, sottotitoli automatici e telecamere intelligenti, la KBS sta plasmando a Seoul il giornalismo del futuro Per anni il dibattito occidentale sull’intelligenza artificiale applicata ai media si è mosso quasi esclusivamente attorno alla stessa ossessione: la sostituzione. Sostituire i giornalisti, sostituire gli anchor televisivi, sostituire gli editor, sostituire quella sensibilità umana che per decenni ha rappresentato il cuore invisibile di una newsroom con algoritmi capaci di produrre contenuti a una velocità impossibile da sostenere per una struttura editoriale tradizionale. In Corea del... 🔗 Leggi su Panorama.it

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Taiwan Strait Tensions Grow As Trump Urges South Korea To Take Lead Against Chinas Aggression | USA

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