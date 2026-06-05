Da Steven Seagal ai fratelli Tate | alla Davos Russa tornano gli occidentali anche Maga Ospite fisso l’ex cancelliere Schröder
Il 3 giugno a San Pietroburgo è iniziato il Forum internazionale economico, noto come la “Davos Russa”. Tra i partecipanti ci sono stati esponenti occidentali, tra cui l’attore e produttore Steven Seagal e i fratelli Tate. L’ex cancelliere ha partecipato come ospite fisso. La manifestazione si svolge in un contesto di attenzione internazionale, con presenze di figure pubbliche provenienti da diversi settori.
Il 3 giugno a San Pietroburgo si è aperto il Forum internazionale economico (Spief), un tempo considerato la “Davos Russa”. Il summit non è iniziato però come sperato da Putin. Kiev ha colpito con i suoi droni la città natale del presidente russo, costringendo lo Zar ad accogliere i suoi ospiti internazionali con una densa nube di fumo nero alle spalle causata dalle bombe. Nonostante ciò, nella tre giorni di incontri, sono attesi oltre 20mila partecipanti: tra loro anche vip e persone note al mondo Maga, oltre a Schröder e alla delegazione Usa, come riporta il Corriere della Sera. Un tempo il Forum di San Pietroburgo era un evento aperto a tutto l’Occidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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