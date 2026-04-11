Il 10 aprile, l’attore e artista marziale Steven Seagal ha compiuto 74 anni. Nato negli Stati Uniti, ha raggiunto la fama tra gli anni '80 e '90 grazie a numerosi film d’azione, diventando una figura riconoscibile nel settore cinematografico. La sua carriera si è sviluppata attraverso film e apparizioni televisive, mantenendo una presenza costante nel panorama dello spettacolo internazionale.

Steven Seagal ha festeggiato ieri, 10 aprile, il suo 74° compleanno, confermandosi ancora una delle figure più riconoscibili del cinema d’azione internazionale tra anni ’80 e ’90. Nato nel 1952 a Lansing, nel Michigan, Seagal è diventato celebre grazie a una serie di film che hanno segnato l’immaginario del genere action, unendo il linguaggio di Hollywood alle sue solide basi nelle arti marziali. Prima della carriera cinematografica, si era affermato come maestro di aikido, diventando anche il primo occidentale a guidare un dojo in Giappone, un primato che ha contribuito a costruirne la fama internazionale. Nel corso degli anni ha consolidato la sua immagine di protagonista dei film d’azione con uno stile essenziale e diretto, distinguendosi rispetto ai canoni più spettacolari del cinema americano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Steven Seagal ha spento 74 candeline il 10 aprile

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