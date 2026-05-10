Putin punta su Schröder | l’ex cancelliere per i colloqui con l’Europa

L'ex cancelliere tedesco ha ripreso un ruolo di mediazione nelle trattative tra l’Europa e la Russia. È stato incaricato di facilitare i colloqui, soprattutto in relazione al gasdotto Nordstream. La sua esperienza nel settore energetico e i legami passati con la Russia sono al centro delle discussioni, mentre si cerca di capire come questa figura possa influenzare le future negoziazioni tra le parti coinvolte.

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