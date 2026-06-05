Da scommessa a pilastro | Niccolò Pisilli si prende la Roma e cancella lo status di ragazzino

Niccolò Pisilli ha preso il posto di titolare nel centrocampo della Roma, sostituendo il ruolo di riserva. La sua presenza in campo è diventata stabile, cancellando l’immagine di giovane emergente. La sua crescita si è consolidata nel corso della stagione, portandolo a essere un elemento chiave della squadra. La sua convocazione in campo ha segnato una svolta nella sua carriera, con la società che ora conta su di lui come elemento affidabile.

Ha lo sguardo tenero che evoca la spensieratezza e la voce timida di chi affronta un’interrogazione scolastica, accompagnata dal sorriso leggero di un adolescente a cui si sta per spalancare davanti il percorso di una vita intera. Ma dietro questa facciata quasi scolastica, Niccolò Pisilli non è più il bambino che José Mourinho ebbe il coraggio di lanciare nella sua Roma in quel lontano 6 maggio 2023, nei minuti finali di una sfida ad alta tensione contro l’Inter. Non è nemmeno più il ragazzo che, il 29 settembre 2024, metteva piede sul prato dello Stadium per la sua prima e indimenticabile gara da titolare in maglia giallorossa, all’epoca accompagnato e protetto dalla gestione di Daniele De Rossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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