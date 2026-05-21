Roma futuro Pisilli | da oggetto misterioso a pilastro

Nel derby sotto la guida di Mancini, che ha segnato con una doppietta, si è distinto anche Niccolò Pisilli, centrocampista del 2004. Durante la partita, Pisilli ha fornito il primo assist per uno dei gol di Mancini, contribuendo così alla vittoria della squadra. Questo episodio segna un passo avanti per il giovane calciatore, che sta passando da elemento poco noto a parte integrante della formazione. La partita ha messo in evidenza il ruolo crescente di Pisilli nel reparto mediano.

Nel derby sotto il segno di Mancini, autore di una doppietta straordinaria, c’è anche lo zampino di Niccolò Pisilli: il centrocampista classe 2004 è l’autore del primo assist per il numero 23. Nella prima parte di questa stagione, non era di certo uno dei protagonisti, ma nel tempo ha saputo guadagnarsi la fiducia del suo allenatore, sfornando numerose prestazioni di livello. Primi mesi complicati, con l’U-21 si toglie soddisfazioni. Fino a dicembre, la stagione del talento romano è quasi da dimenticare: non parte mai nell’11 titolare, subentrando in sole tre occasioni in campionato. In Europa League il discorso è simile, infatti, gioca 70 minuti complessivi tra Nizza, Viktoria Plzen e Glasgow Rangers e, addirittura, non prende parte alle sfide con Lille e Midtjyllland. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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