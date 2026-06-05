Da Parigi a Parigi dal Campo 6 al Philippe-Chatrier | Cobolli e Arnaldi si ritrovano al Roland Garros per la storia In palio c’è la finale

Da ilfattoquotidiano.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner era il favorito italiano per la finale di Roland Garros, ma non è riuscito ad arrivarci. Al suo posto, si sono qualificati Cobolli e Arnaldi, che si sono affrontati nel campo centrale. La partita si è conclusa con la vittoria di uno dei due, assicurandosi così il passaggio alla finale. La competizione prosegue con i due italiani che si contendono il titolo sulla terra rossa di Parigi.

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Tutti aspettavano Jannik Sinner. Era lui il grande favorito azzurro per arrivare fino in fondo al Roland Garros e giocarsi il titolo sulla terra rossa di Parigi. Invece, a contendersi un posto in finale saranno altri due italiani: Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Due protagonisti inattesi, arrivati in semifinale con percorsi differenti e in momenti della carriera diversi: per Cobolli può essere la definitiva consacrazione tra i big del tennis dopo i quarti di finale a Wimbledon 2025. Per Arnaldi è la chiusura di un cerchio che lo ha portato dall’infortunio al piede del 2025 alla prima semifinale Slam in carriera. I due si conoscono da anni, si sono incrociati fin dai tornei giovanili (Cobolli ha 24 anni, Arnaldi uno in più) e hanno condiviso buona parte della crescita della nuova generazione del tennis italiano, nel suo momento d’oro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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