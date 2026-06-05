Con le eliminazioni di Sinner e Djokovic, il torneo di Parigi si avvia a incoronare un nuovo campione di uno Slam. Tra le sorprese più significative della storia degli incontri del grande slam ci sono stati giocatori come Edmondson e Cilic, che sono riusciti a sorprendere con vittorie inattese contro avversari favoriti. Questi eventi rappresentano alcuni dei momenti più imprevedibili nelle competizioni di alto livello nel tennis. La competizione prosegue con la speranza di vedere altri risultati sorprendenti nel corso del torneo.

Il Roland Garros 2026 avrà un nuovo vincitore Slam, comunque vada. Tra i partecipanti rimasti in corsa, dopo le eliminazioni di Jannik Sinner e Novak Djokovic, nessuno ha mai vinto un Major. Parigi incoronerà un vincitore a sorpresa, dunque. Ecco quali tennisti hanno stupido il mondo negli anni precedenti. È vero, prima degli anni '90 gli Australian Open erano terra di conquista per tennisti di seconda fascia e, in generale, uno Slam snobbato dai fuoriclasse americani ed europei. La vittoria di Mark Edmondson nel 1976 ha però una particolarità che, a distanza di 50 anni, rappresenta un record ancora imbattuto e ineguagliato: vincere uno Slam da numero 212 del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Edmondson a Cilic, i guastafeste perfetti: le più grandi sorprese nella storia degli Slam

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