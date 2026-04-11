Dagli antichi egizi agli scacchi La firma dei più grandi creativi nella storia dei giochi da tavolo

Dai giochi risalenti alle tombe degli antichi egizi agli scacchi, domino e tombola, la storia dei giochi da tavolo attraversa secoli e culture diverse. Questi passatempi sono stati trovati in vari reperti archeologici e sono ancora oggi diffusi in tutto il mondo. La loro evoluzione riflette le diverse società che li hanno adottati e modificati nel tempo, mantenendo intatto il ruolo di intrattenimento e sfida tra giocatori.

Dai primi giochi trovati nelle tombe egizie agli immortali scacchi, domino e tombola, passando per il Risiko, il Monopoli e tantissimi altri: la mostra ’0-99 Design per gioco’, allestita a Palazzo Borromeo in occasione della Milano Design Week, ripercorre l’evoluzione del gioco da tavolo fino alle più recenti rivisitazioni creative. Qui il visitatore incontrerà riproduzioni fedeli di giochi antichi, versioni giganti e pezzi in tiratura limitata o da collezione. Tutti da ammirare, molti anche ’da giocare’ direttamente sul posto, per una visita interattiva di grande coinvolgimento. Al centro del percorso, che è occasione anche per scoprire la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dagli antichi egizi agli scacchi. La firma dei più grandi creativi nella storia dei giochi da tavolo Uno dei più grandi affari nella storia di NetflixQualche anno fa comprò da Sony gran parte dei diritti di “KPop Demon Hunters” per 120 milioni di dollari: pochissimi, col senno di poi Nel 2020 la... Leggi anche: “Addio a uno dei più grandi”. Sport italiano in lutto, la sua figura già nella storia Temi più discussi: Dagli antichi egizi agli scacchi. La firma dei più grandi creativi nella storia dei giochi da tavolo; Liste della spesa e quaderni di scuola: scoperti 13.000 nuovi testi degli antichi Egizi; Perché le campane volano a Roma? Tutti i segreti (e le follie) della Pasqua nel mondo. Dagli antichi egizi agli scacchi. La firma dei più grandi creativi nella storia dei giochi da tavoloA Palazzo Borromeo l’evoluzione di domino e tombola, fino alle fortunate scatole del Risiko e del Monopoli. La mostra 0-99 Design per gioco racconta secoli di idee realizzate nel processo progettual ... ilgiorno.it Antica civiltà egiziaAppunto di storia sull'Antico Egitto, la società, la religione, lo splendore e la decadenza della civiltà egizia. skuola.net Tgr Rai Lombardia. . Un Risiko di 90 metri quadrati nel cuore di un palazzo barocco. A Palazzo Arese Borromeo (Cesano Maderno), la mostra "0-99" dedicata alla trasformazione dei giochi da tavolo nella storia: dagli antichi egizi ai giorni nostri - facebook.com facebook