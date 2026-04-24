Marin Cilic e lo slam vinto nell' era dei Big Three | Il mio miglior traguardo

Marin Cilic, attualmente al 51° posto nel ranking ATP, ha raggiunto il suo massimo risultato quando vinse uno dei principali tornei dello slam, un traguardo che attribuisce a come il suo più importante nella carriera. L’impresa avvenne in un’epoca dominata dai Big Three, un’era caratterizzata da tre giocatori che hanno monopolizzato le competizioni più prestigiose. In quel periodo, Cilic riuscì a emergere tra numerosi avversari di alto livello.

Roma, 24 aprile 2026 – Marin Cilic ora si trova al cinquantunesimo posto nel ranking Atp, ma ci fu un momento in cui arrivò a toccare il cielo con un dito. Nato il 28 settembre del 1988, il croato ha vissuto appieno l'era di Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal, che ha dominato gli ultimi 20 anni del tennis. I Big Three hanno segnato un'era di questo sport, alzando l'asticella sempre di più. 20 slam vinti dallo svizzero, 22 dallo spagnolo e 24 dal serbo, con quest'ultimo che non ha alcuna intenzione di arrendersi ed è ancora alla ricerca del venticinquesimo titolo. Negli ultimi 20 anni, il tennis ha vissuto la sua...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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