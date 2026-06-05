Un rappresentante di un evento culturale ha scritto una lettera aperta alla città, invitando i residenti a partecipare ai diciassette giorni di festival. Nella lettera, si esprime la speranza che l’intera comunità possa vivere l’evento insieme, contribuendo a mostrare una Spoleto che rispecchi il suo prestigio internazionale. L’obiettivo è creare un’atmosfera condivisa che valorizzi la manifestazione e la sua immagine.

"Mi auguro che questi diciassette giorni possano essere un’occasione da vivere insieme. Sono certo che, grazie al contributo di tutti, sapremo offrire un’immagine di Spoleto all’altezza del prestigio che la rende conosciuta e apprezzata nel mondo". E’ ricca di emozioni e di orgoglio condiviso la lettera aperta alla comunità spoletina di Daniele Cipriani (nella foto), nuovo direttore artistico del Festival dei Due Mondi. A pochi giorni dall’inizio della 69esima edizione, dal 26 giugno al 12 luglio, Cipriani si rivolge "con sincera emozione" a tutti i cittadini. Ricorda che "assumere la guida della manifestazione fondata dal Maestro Gian Carlo Menotti rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che ho accolto con profondo rispetto per la storia del Festival e per Spoleto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Cipriani lettera aperta alla città: "Un Festival da vivere insieme"

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Si parla di: Da Cipriani lettera aperta alla città: Un Festival da vivere insieme; Il direttore artistico del Festival Cipriani scrive alla città.

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