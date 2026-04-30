La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci dopo le dichiarazioni fatte durante la trasmissione «È sempre Cartabianca» su Carlo Nordio. La comunicazione si riferisce a notizie riguardanti Nordio in Uruguay e alle affermazioni diffuse senza verifiche ufficiali. La Rai ha inoltre specificato che eventuali spese legali saranno a carico del soggetto coinvolto, escludendo responsabilità dell’azienda.

La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni su Carlo Nordio rese a È sempre Cartabianca, su Rete 4. Martedì sera, ospite del talk show di Bianca Berlinguer, il conduttore di Report aveva affermato di aver raccolto una testimonianza, definita come ancora da verificare, secondo cui il ministro della Giustizia è stato di recente ospite in Uruguay nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti. Una suggestione a cui Nordio ha voluto replicare telefonando in diretta, affermando di non aver mai incontrato Cipriani durante la sua missione in Sudamerica, risalente al marzo del 2025: “Sono cose inventate di sana pianta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nordio in Uruguay da Cipriani”, la Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci: “Notizia non verificata, no a spese legali”

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