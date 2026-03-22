Un giovane di diciotto anni ha avvicinato la Presidente del Consiglio chiedendole un selfie e, con un sorriso, le ha detto che il suo primo voto sarebbe stato un “No” al referendum. Il video dell'incontro sta circolando sui social e ha suscitato attenzione online. La scena mostra il giovane che interviene con una domanda diretta mentre Meloni si trova in pubblico.

Filippo Moini, un giovane di diciotto anni, ha intercettato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedendole un selfie, per poi rivelarle con un sorriso che il suo primo voto sarebbe stato un “No” al referendum. La premier, dopo un attimo di sorpresa, ha reagito con rassegnazione sottolineando come questo confronto faccia parte delle regole democratiche. Il filmato dell’incontro, caricato sui social, ha generato milioni di visualizzazioni in poche ore. @benedetta.sommaruga pov: sei in gara e il tuo fidanzato intrattiene #giorgia #meloni #? audio originale – benedetta~ L’episodio si è consumato in un clima apparentemente informale. Filippo Moini, al suo “debutto” elettorale, si è avvicinato alla leader di Fratelli d’Italia con naturalezza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Ma come voti No?”: Giorgia Meloni “tradita” dal selfie con il 18enne. Ecco il video che sta facendo il giro del web

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