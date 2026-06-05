Da braceria a locale notturno senza autorizzazioni | sigilli al ' Sacro' tra Molfetta e Giovinazzo

La Procura di Trani ha messo i sigilli al locale noto come 'Sacro', situato lungo la strada litoranea tra Molfetta e Giovinazzo. Il locale, che un tempo era una braceria, è stato sequestrato perché operava come locale notturno senza le autorizzazioni necessarie. Il provvedimento è stato disposto come sequestro preventivo.

La Procura di Trani ha disposto il sequestro preventivo de il ‘Sacro’, locale sulla strada litoranea tra Molfetta e Giovinazzo, nella zona a nord di Bari. I sigilli sarebbero stato apposto a seguito di alcuni controlli effettuati dalla Polizia.I controlli della PoliziaIl locale, infatti, avrebbe. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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