Afragola imprese funebri senza autorizzazioni | sanzione della Polizia Locale

La Polizia Locale di Afragola ha intensificato i controlli sul territorio in ambito commerciale. Durante le verifiche, sono state identificate imprese funebri senza le necessarie autorizzazioni. A seguito di queste ispezioni, sono state applicate sanzioni amministrative. Il comandante della Polizia Locale ha coordinato le operazioni per garantire il rispetto delle norme vigenti. Le verifiche proseguiranno per assicurare la regolarità delle attività commerciali presenti nel territorio cittadino.

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Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha intensificato i controlli sul territorio in materia commerciale. Nell’ambito delle attività di monitoraggio sono stati avviati i controlli di due attività di impresa funebre. Dagli accertamenti è emerso che le stesse prive delle autorizzazioni per espletare il servizio hanno allestito i locali da adibire ad impresa funebre con tabelle abusive e recapiti telefonici. La Polizia Locale ha proceduto ad elevare sanzioni per euro 10400,00 e disposto l’immediata rimozione delle insegne abusive con i recapiti telefonici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Afragola, imprese funebri senza autorizzazioni: sanzione della Polizia Locale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Due imprese funebri senza autorizzazioni, arriva la sanzione di oltre diecimila euroLa Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha intensificato i controlli sul territorio... Musica a tutto volume senza autorizzazioni: la polizia locale sospende tre licenzeLe ispezioni della locale di Monfalcone si sono concentrate sia in centro che nel rione di Panzano.