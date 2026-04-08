Feste senza autorizzazioni | scattano le multe per un albergo e un locale

Durante le festività pasquali, le forze dell'ordine hanno eseguito controlli in diversi locali pubblici e esercizi di intrattenimento del territorio pontino. Sono state riscontrate violazioni relative a feste organizzate senza le necessarie autorizzazioni e sono state comminate sanzioni amministrative. In un caso è stata anche presentata una denuncia penale, mentre in altri casi sono state applicate solamente multe.

Sono state elevate sanzioni, e in un caso è arrivata anche la denuncia, nel corso dei controlli che in occasione delle festività pasquali sono stati effettuati dalla polizia nei locali pubblici e negli esercizi di intrattenimento del territorio pontino. Un’attività, quella condotta dalla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Locale tecnico sul lastrico solare, ma le autorizzazioni non sono complete: scattano le denunce a Ponza Bar trasformato in discoteca senza autorizzazioni: scattano i sigilliNella notte, gli agenti della Polizia locale di Ercolano, guidati dal comandante Nicola Vanacore, hanno effettuato un'ispezione mirata ai locali... Si parla di: Feste senza autorizzazioni: scattano le multe per un albergo e un locale. Latina, a Pasqua feste e discoteca senza autorizzazioni, sanzionati un hotel e un localeLATINA – Controlli a tappeto della Polizia di Stato di Latina durante le festività pasquali nei locali pubblici e negli esercizi di intrattenimento sul litorale e del capoluogo. L’attività, condotta ... radioluna.it Festa senza autorizzazione. Blitz nel locale e sanzioniFesta nel ristorante con musica e dj senza autorizzazioni, scattano le multe per l’organizzatore dell’evento e per il gestore del locale. I controlli sono stati eseguiti domenica notte, in un ... ilrestodelcarlino.it