Da Bergamo a New York Pit’sa porta all’Onu il suo modello di pizzeria inclusiva

Una pizzeria di Bergamo che impiega ragazzi con disabilità ha portato il suo modello all’Onu a New York. La pizzeria, definita inclusiva, si trova in Italia e ha coinvolto giovani con bisogni speciali nel proprio team. Ora, il progetto è stato presentato a livello internazionale, presso le Nazioni Unite, come esempio di integrazione nel settore della ristorazione. La presenza all’Onu rappresenta un passo per diffondere questa esperienza a livello globale.

Da una piccola pizzeria inclusiva di Bergamo che impiega ragazzi con disabilità fino alla sede delle Nazioni Unite a New York. È il percorso di Pit’sa, il progetto fondato da Giovanni Nicolussi e Valentina Giacomin che nei prossimi giorni sarà protagonista negli Stati Uniti di una serie di eventi legati alla Conferenza Mondiale sui diritti delle persone con disabilità promossa dall’ONU. Il 7 giugno il team di Pit’sa preparerà le proprie pizze alla St. Patrick’s Cathedral di Manhattan, una delle cattedrali cattoliche più iconiche degli Stati Uniti, in occasione di un evento che coinvolgerà rappresentanti istituzionali, imprenditori, membri delle ambasciate italiana e americana e ospiti internazionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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