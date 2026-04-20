Premio Aess a Bergamo | riconosciuto il modello Sinergia per la transizione energetica inclusiva

Il Comune di Bergamo ha ricevuto il premio Aess, un riconoscimento destinato alle amministrazioni locali che si distinguono per progetti di sostenibilità, innovazione energetica e transizione climatica. Il premio è stato assegnato al modello denominato “Sinergia”, considerato esempio di buona pratica in questo ambito. La cerimonia si è svolta a Bergamo, con la premiazione del progetto che si concentra sulla transizione energetica inclusiva.

Il Comune di Bergamo ha ottenuto il primo posto al premio Aess – Agenzia energia e sviluppo sostenibile, riconoscimento dedicato alle migliori pratiche di sostenibilità, innovazione energetica e transizione climatica promosse dalle amministrazioni locali. La premiazione si è svolta il 16 aprile a Modena, nell’ambito della XXII edizione della Settimana della bioarchitettura. Il risultato è legato alla candidatura della comunità energetica rinnovabile “ Sinergia ”, progetto di cui il Comune è socio fondatore e che punta a incentivare la produzione e la condivisione locale di energia rinnovabile. L’iniziativa si inserisce in un modello partecipato e solidale, con l’obiettivo di rendere più sostenibile il sistema energetico a livello territoriale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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