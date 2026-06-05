Da Belpasso a Catania per spacciare | 20enne arrestato in via Capo Passero

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri in via Capo Passero durante un controllo notturno. L’arresto è avvenuto mentre l’uomo stava probabilmente spacciando droga. L’operazione è stata condotta dal nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul suo coinvolgimento o eventuali sequestri.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato uno spacciatore 20enne durante un servizio di controllo effettuato in tarda serata, in via Capo Passero. Due equipaggi, in abiti borghesi e a bordo di auto con targhe di copertura, hanno iniziato ad osservare a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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