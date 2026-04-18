Da Acireale a Catania per spacciare | 19enne arrestato in via Capo Passero

Un giovane di 19 anni di Acireale è stato arrestato a Catania, in via Capo Passero, dai poliziotti delle volanti e della squadra cinofili, con l’aiuto di una pattuglia del commissariato di Nesima. L’arresto è avvenuto durante un controllo nella zona nota per attività di spaccio. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti e hanno portato in custodia il ragazzo.

I poliziotti delle volanti e della squadra cinofili della questura di Catania, con il supporto di una pattuglia del commissariato di Nesima, hanno arrestato un giovane pusher di Acireale nella nota zona di spaccio catanese di via Capo Passero. Gli agenti hanno notato che il 19enne stazionava in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Spaccio a Catania, arrestato 18enne beccato in via Capo PasseroUn giovane di 18 anni, residente a Misterbianco, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa... Controlli antidroga a Catania: arrestato 42enne con cocaina, crack e marijuana in via Capo PasseroL’uomo è stato riconosciuto dai militari nei pressi di una fermata dell’autobus e, accortosi del controllo, ha tentato di scappare a piedi, cercando...