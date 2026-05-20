Arrestato 25enne a Catania in via Capo Passero | aveva 120 dosi di droga e una ricetrasmittente

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Catania, in via Capo Passero, dalla Polizia di Stato durante un tentativo di fuga. Durante il fermo, sono state trovate 120 dosi di droga e una ricetrasmittente. L’arresto è avvenuto in un’operazione volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Il ragazzo è stato portato in commissariato e adesso si trova sotto custodia delle forze dell’ordine, in attesa di eventuali sviluppi giudiziari.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato dalla Polizia mentre tentava la fuga. La Polizia di Stato ha arrestato un 25enne catanese con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nel rispetto della presunzione di innocenza valida fino a eventuale condanna definitiva. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, è stato intercettato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania davanti all’ingresso di un condominio in via Capo Passero. Alla vista dei poliziotti, il giovane avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente, liberandosi di una radiolina ricetrasmittente, presumibilmente utilizzata per mantenere i contatti con altri spacciatori e con le vedette presenti nella zona. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Arrestato 25enne a Catania in via Capo Passero: aveva 120 dosi di droga e una ricetrasmittente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Da Acireale a Catania per spacciare: 19enne arrestato in via Capo PasseroI poliziotti delle volanti e della squadra cinofili della questura di Catania, con il supporto di una pattuglia del commissariato di Nesima, hanno... Fugge e tenta di disfarsi della droga: arrestato 54enne in via Capo PasseroLa polizia ha arrestato un 54enne, pregiudicato catanese, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.