L’attrice 48enne è stata recentemente vista a Milano insieme a Pico Cibelli, presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia. La presenza dei due è stata notata in diverse occasioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sulla natura del loro rapporto. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, considerando la posizione di Cibelli nel settore musicale italiano.

La vita sentimentale di Ambra Angiolini torna sotto i riflettori. L’attrice 48enne è stata recentemente avvistata a Milano in compagnia di Pico Cibelli, presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia, coetaneo e figura di spicco nel mondo della musica. I due passeggiavano mano nella mano nei pressi dell’Arco della Pace, insieme alla primogenita di Ambra, Jolanda Renga, 22 anni. Tra gesti affettuosi e un bacio immortalato dai fotografi di Chi, è chiaro che il legame tra Ambra e Pico non è più un semplice flirt. Ambra Angiolini esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: ecco chi è e perché è potentissimo. I due erano già stati visti insieme a gennaio, durante un evento firmato Emporio Armani, ma ora la frequentazione appare ufficiale e consolidata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ambra Angiolini è fidanzata con uno degli uomini più importanti della musica italiana: ecco svelato chi è

Articoli correlati

Gossip bomba su Ambra Angiolini paparazzata mano nella mano con Pico Cibelli, ecco chi èAmbra Angiolini è di nuovo innamorata? Ambra era a un evento per la presentazione delle divise della squadra olimpica italiana in vista di Milano...

Ambra Angiolini esce allo scoperto con il suo nuovo amore: ecco chi è il fidanzato dell’attriceAmbra Angiolini esce allo scoperto con un nuovo compagno: l’attrice arriva mano nella mano a un evento e il gossip esplode.

IL METODO PER USCIRE DALLA DROGA #onemoretimepodcast #lucacasadei #achillecostacurta

Tutto quello che riguarda Ambra Angiolini

Temi più discussi: Con Ambra Angiolini ci siamo fatti del male, ma è giusto che le cose siano andate così. Ciascuno ha fatto i conti con il peggio di sé: così Francesco Renga a Verissimo; Francesco Renga: I fotografi sotto casa erano una sofferenza, sono stati tra le ragioni per cui con Ambra non è andata avanti: ora tengo nascosta la relazione con Diana; Francesco Renga a Verissimo svela perché è finita la storia con Ambra Angiolini; Ambra Angiolini: Sono di nuovo fidanzata e innamorata ma ho un problema, lui non lo sa. Ho smesso di dire le bugie.

Ambra Angiolini è fidanzata con uno degli uomini più importanti della musica italiana: ecco svelato chi èLa vita sentimentale di Ambra Angiolini torna sotto i riflettori. L’attrice 48enne è stata recentemente avvistata a Milano in compagnia di Pico Cibelli, presidente e amministratore delegato di Warner ... donnapop.it

Ambra Angiolini mano nella mano con Pico Cibelli a Milano: scatta il bacio, guardaAmbra Angiolini mano nella mano con Pico Cibelli a Milano: tra i due scatta il bacio, subito paparazzato, guarda ... gossip.it

#R101News: Francesco Renga ha parlato della sua relazione con Ambra Angiolini durante un'intervista a Verissimo: "Ci siamo fatti male, ma ora siamo felici" - facebook.com facebook