Il primo aprile all'Augusteo sarà rappresentato lo spettacolo “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo” di Pablo Trincia. Si tratta di un caso teatrale che ha attirato l'attenzione in questa stagione, portando in scena un’inchiesta dal vivo. La produzione si svolgerà all’interno del teatro della città, coinvolgendo il pubblico in un racconto che unisce elementi investigativi e narrazione teatrale.

Arriva all'Augusteo il primo aprile uno dei casi teatrali più sorprendenti della stagione 2025–2026: “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo” di Pablo Trincia. “Al centro dello spettacolo - spiega una nota dedicata al progetto teatrale -, firmato allo stesso Trincia con Debora Campanella, la storia agghiacciante di Ezzeddine Sebai, serial killer tunisino che, nel 2006, confessa dal carcere ben quattordici omicidi di donne anziane commessi nel sud Italia a metà anni '90. Una rivelazione che mette in crisi decine di processi già conclusi e sentenze passate in giudicato: per alcuni di quei delitti, infatti, sono state condannate persone innocenti, che da anni si battono per dimostrare la propria estraneità ai fatti”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Pablo Trincia all'Augusteo con "L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo"

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